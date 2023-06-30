Шахбазов и Симсон встретятся в Вене

В Европейской комиссии (ЕК) анонсировали встречу еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова 5 июля в Вене. «5 июля Кадри Симсон в Вене (Австрия)... проведет встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым», - сообщили в пятницу в ЕК. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».