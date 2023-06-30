Шахбазов и Симсон встретятся в Вене

В Европейской комиссии (ЕК) анонсировали встречу еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова 5 июля в Вене.
«5 июля Кадри Симсон в Вене (Австрия)... проведет встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым», - сообщили в пятницу в ЕК.
Р.Керимов
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