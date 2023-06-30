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ТЭК 30.06.2023 15:39

Шахбазов и Симсон встретятся в Вене

В Европейской комиссии (ЕК) анонсировали встречу еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова 5 июля в Вене.

«5 июля Кадри Симсон в Вене (Австрия)... проведет встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым», - сообщили в пятницу в ЕК.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕК, ЭНЕРГЕТИКА, ВСТРЕЧА, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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