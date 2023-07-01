Не менее 270 участников беспорядков были арестованы во Франции в пятницу

В пятницу силы правопорядка Франции арестовали 270 человек, которые приняли участие в беспорядках и актах вандализма в ряде городов страны, из них 80 - только в Марселе, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманин.
Дарманин сообщил, что к подавлению беспорядков привлечены 45 тыс. сотрудников полиции, военизированной жандармерии, а также подразделения спецназа RAID.
"Следующие несколько часов будут решающими", - написал Дарманин в записке для экстренных служб.
Однако, несмотря на присутствие сил безопасности, в пятницу вечером в городах Лион, Марсель, Страсбург и Гренобль банды бунтовщиков грабили магазины, поджигали автомобили и мусорные баки.
Мэр Марселя Бенуа Пайан попросил подкрепление после того, как молодые люди подожгли полицейские машины в районе Вье-Порт, который пользуется популярностью у туристов.
Премьер-министр Элизабет Борн объявила об отмене крупномасштабных мероприятий, таких как концерты, по всей стране. Она потребовала от всех членов кабинета министров вернуться в Париж и оставаться в городе, сообщили СМИ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил участников беспорядков, заявив, что действиям погромщиков нет оправданий.
"Самым решительным образом осуждаю всех тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы попытаться создать беспорядок и атаковать наши институты", - заявил Макрон.
В пятницу президент провел заседание межминистерского антикризисного комитета, обсуждавшего меры по нормализации ситуации. На заседание он прибыл из Брюсселя, где досрочно покинул заседание Европейского совета.
Он информировал, что по данным на полдень пятницы ущерб нанесен 492 зданиям, сожжены 2 тыс. автомобилей, совершено 3 тыс. 880 поджогов в минувшую ночь.
Во вторник текущей недели полицейский в городе Нантере застрелил 17-летнего подростка, который, находясь за рулем автомобиля, грубо нарушил правила дорожного движения, не подчинился требованию остановиться и попытался оторваться от полиции. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.
Полицейский находится в предварительном заключении. Он был допрошен в связи с подозрением в умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, условия не соответствовали тем, при которых разрешено применение оружия".
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