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Дальнее зарубежье 01.07.2023 17:19

Украина будет готова к переговорам после выхода на границы 1991г - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

Отвечая на вопрос после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве, он отметил, что «границы 24 февраля 2022 года – это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами».

«Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», - сказал президент.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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