Украина будет готова к переговорам после выхода на границы 1991г - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

Отвечая на вопрос после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве, он отметил, что «границы 24 февраля 2022 года – это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами».

«Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», - сказал президент.