Богатейшие миллиардеры мира в I полугодии продали акции на $9,3 млрд

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира за первое полугодие 2023 года в общей сложности продал акции торгующихся в США компаний на $9,3 млрд, сообщает Forbes.

Среди выгодно продавших акции бизнесменов - миллиардеры Роб Уолтон, Джо Геббия и Ларри Эллисон.

Как отмечает Forbes, самые богатые люди мира снова «настроены продавать» после крайне неудачного для многих бизнесменов 2022 года.

Теперь, в частности, миллиардеры активно избавляются от бумаг компаний, которые они покинули. При этом, среди богатейших предпринимателей планеты также есть те, кто хотят инвестировать средства в покупку спортивных команд, для чего им требуется быстро получить существенно количество «свободных денег»: ради этого они продают акции принадлежащих им компаний. Кроме того, некоторые бизнесмены продают бумаги на фоне обратного выкупа компаниями, чтобы избежать «нежелательного» размера своей доли.