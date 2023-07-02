Богатейшие миллиардеры мира в I полугодии продали акции на $9,3 млрд

21 миллиардер из числа самых богатых людей мира за первое полугодие 2023 года в общей сложности продал акции торгующихся в США компаний на $9,3 млрд, сообщает Forbes.
Среди выгодно продавших акции бизнесменов - миллиардеры Роб Уолтон, Джо Геббия и Ларри Эллисон.
Как отмечает Forbes, самые богатые люди мира снова «настроены продавать» после крайне неудачного для многих бизнесменов 2022 года.
Теперь, в частности, миллиардеры активно избавляются от бумаг компаний, которые они покинули. При этом, среди богатейших предпринимателей планеты также есть те, кто хотят инвестировать средства в покупку спортивных команд, для чего им требуется быстро получить существенно количество «свободных денег»: ради этого они продают акции принадлежащих им компаний. Кроме того, некоторые бизнесмены продают бумаги на фоне обратного выкупа компаниями, чтобы избежать «нежелательного» размера своей доли.
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