Медведев: Россия готова искать разумные компромиссы, но ее интересы должны быть учтены максимально

Россия готова искать разумные компромиссы для выхода из нынешнего международного кризиса, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".

Он пояснил, что интересы России "должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо".

Кроме того, по словам Медведева, "все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года".

При этом, по его словам, Финляндия как страна НАТО не может быть местом проведения такого совещания.