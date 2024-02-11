В Кремле предсказывают Украине и Западу все более сложные условия для достойного выхода из кризиса в связи с отказом от переговоров с РФ

Чем дольше Украина и западные страны отказываются от переговоров с Россией, тем тяжелей им будет выйти из кризиса, сохранив лицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый раз он (достойный выход из ситуации - ИФ) будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте (2022 года - ИФ), но она это не сделала. Точнее, она это сделала, но потом по требованию англосаксов, как мы говорим, они отказались от результатов переговоров", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Так представитель Кремля ответил на вопрос, как Западу найти достойный выход из украинского кризиса.
"Сейчас, если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность, и эту реальность, как бы киевскому режиму не было больно, придется признавать", - добавил представитель Кремля.
Ранее в ходе интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон поинтересовался у главы российского государства, "не будет ли слишком унизительно для НАТО признать за Россией контроль над тем, что два года назад составляло украинскую территорию".
"Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но, если желание есть", - ответил Путин.
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