Манат подорожал к рублю и лире, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 июля ЦБА установил на уровне 1.8557 маната/1EUR (23 июня - 1.8587 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 июля установил на уровне 0.0192 манат/1RUB (23 июня - 0.0204 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 июля ЦБА установил на уровне 0.0653 манат/1TRY (23 июня - 0.0672 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков