Атырауский НПЗ КазМунайГаза остановил работу из-за аварийного отключения электроэнергии

Работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) остановлена из-за прекращения подачи электроэнергии, сообщает пресс-службе АНПЗ.

"Из-за просадки электроэнергии аварийно остановились установки завода", - уточняет НПЗ.

Более детальную информацию пресс-служба обещает предоставить позже.

По данным ряда СМИ, в городе произошла авария на МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат).

По сообщению корреспондента агентства "Интерфакс-Казахстан", в Атырау в некоторых районах города отсутствует электричество и водоснабжение.

Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, контролируется "КазМунайГазом".

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, а на Чимкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95. Компенсировать остановку производства Аи-95 на Чимкентском НПЗ должен был Атырауский НПЗ.