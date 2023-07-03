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ТЭК 03.07.2023 20:51

Подача энергии на Атырауский НПЗ и КТК-К возобновлена

Возобновлена подача энергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и КТК-К, прерванная из-за аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), сообщил советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов.

"На АНПЗ напряжение подано, они набирают нагрузку. КТК-К только что включили, они начинают набор нагрузки", - сообщил Ильясов журналистам в понедельник.

Как сообщалось, из-за аварии на МАЭК вечером в понедельник АНПЗ и КТК-К были обесточены. Также без электроснабжения остался Атырау.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АНПЗ, КТК, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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