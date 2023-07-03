Подача энергии на Атырауский НПЗ и КТК-К возобновлена

Возобновлена подача энергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и КТК-К, прерванная из-за аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), сообщил советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов.

"На АНПЗ напряжение подано, они набирают нагрузку. КТК-К только что включили, они начинают набор нагрузки", - сообщил Ильясов журналистам в понедельник.

Как сообщалось, из-за аварии на МАЭК вечером в понедельник АНПЗ и КТК-К были обесточены. Также без электроснабжения остался Атырау.