Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8531 RUR   0.0192 GBR   2.1567 TRY   0.0655

Цена на нефть

03.07 $/bbl +/- WTI 69.79 -0.85 Brent 74.65 -0.76

Макроэкономика 04.07.2023 19:11

Инфляция в ОЭСР в мае замедлилась до 6,5%, минимума с декабря 2021г

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мае увеличились на 6,5% в годовом выражении.

Инфляция резко замедлилась по сравнению с апрельским уровнем в 7,4% и стала минимальной с декабря 2021 года.

Замедление роста цен было зафиксировано во всех странах, входящих в ОЭСР, кроме Нидерландов, Норвегии и Великобритании. Между тем в Венгрии и Турции инфляция превышает 20%.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в мае упала на 5,1% после роста на 0,7% в апреле, цены на продукты питания повысились на 11% после подъема на 12,1%. Энергоносители подешевели в 16 странах организации, замедление роста цен на продукты наблюдалось в 34 странах.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 6,9% в позапрошлом месяце после подъема на 7,1% в апреле.

Инфляция в государствах G7 в мае составила 4,6% (в апреле - 5,4%), в странах G20 - 5,9% (в апреле - 6,5%).

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в мае составила 6,1% против 7% месяцем ранее.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне в июне, до 5,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ОЭСР, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в ОЭСР в марте замедлилась до 7,2% с 8,8% ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП в 2023 г. до 2,6%, в 2024 г. - до 2,9% Безработица в ОЭСР в ноябре упала 7-й месяц подряд - до 5,5% Рост ВВП стран ОЭСР во II квартале ускорился до 1,6% Безработица в ОЭСР в апреле выросла до 6,6%, на 1,3 п.п. выше допандемийного уровня ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021-2022 гг Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2020г упал до минимума за 15 лет - ОЭСР Коронавирус уже нанес больший ущерб, чем глобальный кризис 2008 года - ОЭСР Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила снижение - ОЭСР ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 3,2% с 3,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az