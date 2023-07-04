Инфляция в ОЭСР в мае замедлилась до 6,5%, минимума с декабря 2021г

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мае увеличились на 6,5% в годовом выражении.

Инфляция резко замедлилась по сравнению с апрельским уровнем в 7,4% и стала минимальной с декабря 2021 года.

Замедление роста цен было зафиксировано во всех странах, входящих в ОЭСР, кроме Нидерландов, Норвегии и Великобритании. Между тем в Венгрии и Турции инфляция превышает 20%.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в мае упала на 5,1% после роста на 0,7% в апреле, цены на продукты питания повысились на 11% после подъема на 12,1%. Энергоносители подешевели в 16 странах организации, замедление роста цен на продукты наблюдалось в 34 странах.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 6,9% в позапрошлом месяце после подъема на 7,1% в апреле.

Инфляция в государствах G7 в мае составила 4,6% (в апреле - 5,4%), в странах G20 - 5,9% (в апреле - 6,5%).

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в мае составила 6,1% против 7% месяцем ранее.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне в июне, до 5,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.