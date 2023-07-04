Два представителя КМГ по своей инициативе покинут совет директоров КазТрансОйла

Два члена совета директоров АО "КазТрансОйл" (КТО), в том числе председатель совета, покидают его, сообщила пресс-служба компании.

"Из состава совета директоров АО "КазТрансОйл" по собственной инициативе исключены: Марат Орманов, председатель совета директоров, - с 17 июля 2023 года; Марлен Оразбеков, член совета директоров, - с 15 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте компании, Орманов и Оразбеков являются представителями АО "КазМунайГаз" - крупнейшего акционера КТО.

Сообщается, что после их отставки совет директоров КТО состоит из четырех человек. Это гендиректор - председатель правления КТО Талгат Курманбаев и независимые директора Агостини Винишиус Алвес, Адриан Фрейсине и Мартинес Лопес Альберто.

АО "КазТрансОйл" - казахстанский оператор магистральных нефтепроводов, владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км, входит в группу НК "КазМунайГаз" (КМГ). КМГ владеет 90% акций "КазТрансОйла".