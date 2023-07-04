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Дальнее зарубежье 04.07.2023 18:32

Гросси обеспокоен ситуацией с безопасностью ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник выразил обеспокоенность ситуацией с обеспечением безопасности Запорожской АЭС после того, как там произошло отключение ЛЭП "Днепровская".

"В этот раз на АЭС удалось избежать полной потери внешнего энергоснабжения, но это отключение указывает на ненадежность в обеспечении безопасности на объекте", - приводятся слова Гросси в коммюнике, распространенном МАГАТЭ.

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Тэги: МАГАТЭ, ЗАЭС, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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