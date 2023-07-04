Гросси обеспокоен ситуацией с безопасностью ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник выразил обеспокоенность ситуацией с обеспечением безопасности Запорожской АЭС после того, как там произошло отключение ЛЭП "Днепровская".
"В этот раз на АЭС удалось избежать полной потери внешнего энергоснабжения, но это отключение указывает на ненадежность в обеспечении безопасности на объекте", - приводятся слова Гросси в коммюнике, распространенном МАГАТЭ.
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