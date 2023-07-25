МАГАТЭ обнаружило близ ЗАЭС мины, они не представляют угрозы для станции

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
"Во время осмотра 23 июля эксперты МАГАТЭ увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта. Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.
При этом на внутреннем периметре станции представители МАГАТЭ мин не обнаружили.
По оценкам экспертов агентства, "в случае детонации этих мин не будет влияния на ядерную безопасность и систему безопасности станции в целом".
Ранее в июле эксперты МАГАТЭ сообщали, что провели на Запорожской АЭС дополнительные инспекции, в ходе которых на станции не было обнаружено тяжелой военной техники, или взрывчатых веществ.
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