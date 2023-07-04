Прямое авиасообщение между Баку и Бишкеком откроется 22 июля

Председатель Госагентства по туризму (ГАТ) Азербайджана Фуад Нагиев во вторник провел встречу с послом Кыргызстана в Баку Кайратом Осмоналиевым, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на ГАТ.

"В ходе встречи стороны отметили важности прямых авиарейсов для организации взаимных визитов и увеличения туристического обмена. Осмоналиев сообщил, что с 22 июля текущего года запланированы прямые рейсы между Бишкеком и Баку с частотой один раз в неделю", - говорится в сообщении агентства.

Рейсы по маршруту Баку-Бишкек будет выполнять азербайджанская авиакомпания AZAL по субботам. Согласно расписанию, вылет из Баку будет осуществляться в 22:00 с прибытием в Бишкек в 02:35 по местному времени. В обратном направлении вылет будет осуществляться в 03:35 с прибытием в Баку в 04:45.

Согласно статданным ГАТ, в январе-мае 2023 года Азербайджан посетили из Кыргызстана 1,733 тыс. человека, что на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Х.Насирзаде