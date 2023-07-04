В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

Тихоокеанский флот сообщил об аварии истребителя МиГ-31 на Камчатке, идет поиск экипажа.
"4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31", - сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота во вторник.
Там заявили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
"К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые осуществляют поиск экипажа", - сообщил флот.
МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.
Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолётом четвёртого поколения, созданным для использования в системе ПВО страны.
В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".
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