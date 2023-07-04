Компания Supreme Pharmatech Azerbaijan вложит 8,3 млн манатов в создание предприятия по производству лекарств в Пираллахы

Азербайджано-таиландская компания «Supreme Pharmatech Azerbaijan» построит на территории Пираллахинского промышленного парка предприятие по производству биологических активных пищевых добавок и лекарств.

«Предприятие инвестиции в которое составят 8,3 млн манатов, будет построено на территории 2,5 га . На нем будет создано 56 постоянных рабочих мест», , - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Компания наряду с поставками на местный рынок также будет осуществлять экспорт продукции.

Компания «Supreme Pharmatech Azerbaijan» стала 6 резидентом Пираллахинского промышленного парка.

Б.Рустамбеков