Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8531 RUR   0.0192 GBR   2.1567 TRY   0.0655

Цена на нефть

03.07 $/bbl +/- WTI 69.79 -0.85 Brent 74.65 -0.76

Бизнес и законодательство 04.07.2023 18:26

Компания Supreme Pharmatech Azerbaijan вложит 8,3 млн манатов в создание предприятия по производству лекарств в Пираллахы

Азербайджано-таиландская компания «Supreme Pharmatech Azerbaijan» построит на территории Пираллахинского промышленного парка предприятие по производству биологических активных пищевых добавок и лекарств.

«Предприятие инвестиции в которое составят 8,3 млн манатов, будет построено на территории 2,5 га . На нем будет создано 56 постоянных рабочих мест», , - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Компания наряду с поставками на местный рынок также будет осуществлять экспорт продукции.

Компания «Supreme Pharmatech Azerbaijan» стала 6 резидентом Пираллахинского промышленного парка.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПИРАЛЛАХЫ, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az