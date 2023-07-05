АНТА отбирает перевозчиков на регулярные междугородние автобусные маршруты в Карабахе и В.Зангезуре

Агентство наземного транспорта (АНТА) объявило конкурс по отбору компаний-перевозчиков на регулярные междугородние автобусные маршруты Горадиз(Физули)-село Агалы (Зангилан) и Тертер-село Талыш. Согласно условиям конкурса, компании -перевозчики должны предоставить как минимум один автобус для оказания услуг по перевозке пассажиров по указанным маршрутам. Претенденты должны представить необходимые документы до 17.00 19 июля. Вскрытие пакетов с предложениями по маршрутам состоится 4 августа. Б.Рустамбеков

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