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ТЭК 05.07.2023 16:39

Глава Saudi Aramco видит потенциал роста спроса на нефть

Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер.

По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объём стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ), при этом спрос на авиакеросин сейчас - на 1 млн б/с ниже допандемийного уровня.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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