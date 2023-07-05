Глава Saudi Aramco видит потенциал роста спроса на нефть

Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объём стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ), при этом спрос на авиакеросин сейчас - на 1 млн б/с ниже допандемийного уровня.

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