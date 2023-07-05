Saudi Aramco не торгует нефтью за юани, только за доллары - СЕО

Саудовская Аравия осуществляет продажу своей нефти только за доллары. "Нет. Все номинируется в долларах", - сказал журналистам президент Saudi Aramco Амин Нассер, отвечая на вопрос, продает ли страна нефть за юани.

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