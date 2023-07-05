Азербайджан сейчас не рассматривает вхождение в ОПЕК - Шахбазов

Азербайджан в настоящее время не рассматривает вопрос о своем вхождении в ОПЕК в качестве нового участника.

"Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем", - сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов журналистам.

Ранее в среду генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил "Интерфаксу", что Азербайджан пригласили стать постоянным членом организации.

Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+.

Министр энергетики Азербайджана участвует в семинаре, проводимом ОПЕК, где было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.