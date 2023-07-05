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ТЭК 05.07.2023 21:57

Азербайджан не входит в ОПЕК, но чувствует себя членом организации - генсек

ОПЕК будет рада расширению, открыта для всех, сообщил журналистам генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

"Я посетил Малайзию, Мексику, Бруней, Азербайджан, но я не говорю, что пригласил их стать членами ОПЕК. ОПЕК+ это не формальная организация, это альянс о кооперации, и формально члены ОПЕК+ не являются членами ОПЕК - Россия, Азербайджан, Казахстан, но чувствуют себя членами ОПЕК", - сказал он.

Аль-Гайс заметил, что не приглашал Россию стать членом ОПЕК.

"Я собираюсь посетить Россию, возможно, в октябре на Российской энергетической неделе. "Посмотрим", - сказал аль-Гайс, отвечая на вопрос, собирается ли пригласить Россию стать членом ОПЕК.

Он не исключил, что некоторые страны при принятии решения о вступлении в ОПЕК опасаются подпасть под действие законопроекта, который постоянно обсуждают в США - NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Комментируя расширение диалога с потребителями, аль-Гайс сказал, что посетил Китай и Индию, также находится в постоянном диалоге с ЕС.

Аль-Гайс сказал также, что ОПЕК не приглашала Гайану стать членом ОПЕК, но пригласил страну участвовать в семинаре ОПЕК, который проходит сейчас в Вене.

Как сообщалось, в ходе семинара министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи выразил мнение, что ОПЕК будет рада увеличить количество стран-участников ОПЕК. Он также заметил, что объединение потребителей и производителей улучшит точность прогнозов относительно рынка. "Зачем нам два набора данных? Как нам консолидировать эти данные, чтобы трейдеры начали общаться друг с другом - они являются частью этого уравнения. Мы говорим, что они неправы, а мы правы. Иногда и они бывают правы", - сказал министр ОАЭ.

В свою очередь президент конференции ОПЕК в текущем году - министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Ондо, сказал, что увеличение числа участников ОПЕК добавит рынку прозрачности и предсказуемости.

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Тэги: МИР, АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК


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