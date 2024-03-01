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Регион 01.03.2024 13:25

В парламенте Армении надеются, что Ереван и Баку вскоре подпишут договор о мире, осталось выполнить техническую работу

Армения и Азербайджан могут в короткие сроки подписать соглашение о мире при решении оставшихся технических вопросов, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

"Если указанные, уже согласованные главами Армении и Азербайджана принципы мы сможем вписать в соглашение о мире, то очень быстро можно будет достичь мира", - сказал Рубинян на панельной дискуссии по теме установления мира на Южном Кавказе в рамках Анатолийского дипломатического форума, проходящего в Анталье.

"Осталось выполнить техническую работу. Надеемся, что сможем достичь необходимых результатов", - заявил он.

Он также заявил, что у Армении нет территориальных требований к Азербайджану, что отражено в совместных документах, подписанных премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Но самый лучший способ подтвердить все вышесказанное, быть уверенным в том, что страны не имеют требований друг от друга - это подписание соглашения о мире, в котором должны быть закреплены эти принципы. В проекте соглашения о мире также есть два важных положения - Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга и не претендуют на территории друг друга в будущем, и, второе, страны не должны обращаться к своему внутреннему законодательству для отказа от выполнения положений соглашения о мире", - сказал Рубинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, СОГЛАШЕНИЕ


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