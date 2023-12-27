Ереван изучит последние предложения по мирному договору, полученные от Азербайджана - глава МИД Армении

Армения готова к установлению мира с Азербайджаном, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Действительно, есть возможность мира с Азербайджаном. Действительно, мы видим эту возможность. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы этот мирный процесс достиг логического завершения", - сказал Мирзоян в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Ереване.

По его словам, Армения решила конструктивно быть вовлеченной в переговорах с Азербайджаном, конечной целью которых является урегулирование отношений и установление мира.

"Мы привержены мирному процессу и установлению долгосрочного мира в регионе. Мы работаем над проектом мирного соглашения. Несколько дней тому назад мы получили предложения из Азербайджана. Мы изучим и отреагируем в надлежащем виде и представим наши предложения", - сообщил Мирзоян.

"Да, эта возможность (установления мира) есть, она зависит не только от конструктивности Армении, но и Азербайджана", - сказал глава МИД.