Баку и Брюссель обсудили приоритеты стратегического партнерства в энергетической сфере

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что провел в Вене встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и главой французской TotalEnergies Патриком Пуянне.

Шахбазов написал в среду в твиттере, что обсудил на встрече с Симсон приоритеты стратегического партнерства Азербайджана и Евросоюза в энергетической сфере, в том числе вопросы расширения взаимодействия в целях обеспечения энергетической безопасности.

В ходе встречи с Пуянне, продолжил глава Минэнерго Азербайджана, были обсуждены вопросы, связанные с разработкой месторождения «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспия и реализацией проектов возобновляемой энергетики в стране общей мощностью 500 МВт.

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