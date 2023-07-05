Баку и Брюссель обсудили приоритеты стратегического партнерства в энергетической сфере

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что провел в Вене встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и главой французской TotalEnergies Патриком Пуянне.
Шахбазов написал в среду в твиттере, что обсудил на встрече с Симсон приоритеты стратегического партнерства Азербайджана и Евросоюза в энергетической сфере, в том числе вопросы расширения взаимодействия в целях обеспечения энергетической безопасности.
В ходе встречи с Пуянне, продолжил глава Минэнерго Азербайджана, были обсуждены вопросы, связанные с разработкой месторождения «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспия и реализацией проектов возобновляемой энергетики в стране общей мощностью 500 МВт.
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