Аварийно отключившийся энергоблок МАЭК отремонтирован и перезапущен

Ремонтные работы на энергоблоке Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), аварийно отключившемся в понедельник, завершены, сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.
"6 июля ремонтные работы энергоблока N1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 05:51 энергоблок включен в работу", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, работы велись круглосуточно силами сотрудников МАЭК. "Ремонт был начат 4 июля в 21:50, так как на расхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов", - пояснили в пресс-службе.
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