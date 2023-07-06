Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.0185 GBR   2.1597 TRY   0.0652

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 71.79 +0.47 Brent 76.65 +0.40

ТЭК 06.07.2023 09:44

Аварийно отключившийся энергоблок МАЭК отремонтирован и перезапущен

Ремонтные работы на энергоблоке Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), аварийно отключившемся в понедельник, завершены, сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

"6 июля ремонтные работы энергоблока N1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 05:51 энергоблок включен в работу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, работы велись круглосуточно силами сотрудников МАЭК. "Ремонт был начат 4 июля в 21:50, так как на расхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов", - пояснили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГОАВАРИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az