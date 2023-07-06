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Карабах 06.07.2023 09:59

Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана - посол в Нидерландах

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев заявил, что жители армянского происхождения в Карабахском регионе страны будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана.

"Захватывающая конференция в Гааге, посвященная миру между Азербайджаном и Арменией и отношениям между ЕС и Азербайджаном, Арменией и Грузией. Имел честь разъяснить армянским коллегам основные параметры новой региональной реальности. Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана. Равенство перед законом, ни больше, ни меньше", - написал Мустафаев в твиттере по итогам конференции в Нидерландах.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, АРМЕНИЯ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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