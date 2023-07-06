Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана - посол в Нидерландах

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев заявил, что жители армянского происхождения в Карабахском регионе страны будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана.
"Захватывающая конференция в Гааге, посвященная миру между Азербайджаном и Арменией и отношениям между ЕС и Азербайджаном, Арменией и Грузией. Имел честь разъяснить армянским коллегам основные параметры новой региональной реальности. Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана. Равенство перед законом, ни больше, ни меньше", - написал Мустафаев в твиттере по итогам конференции в Нидерландах.
Р.Керимов
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