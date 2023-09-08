Посол Армении вызван в МИД РФ, ему выражен протест

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян в вызван в МИД России, ему сделано жесткое представление и выражен протест в связи с рядом действий и высказываний армянского руководства, заявили в пятницу на Смоленской площади.
"Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что "на таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов", включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян, проведение на армянской территории военных учений с участием США.
"В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом", - сообщили на Смоленской площади.
При этом в МИД РФ подчеркнули, что "одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном".
"Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия", - подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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