Макрон сменил посла Франции в Армении

Новым послом Франции в Армении назначен Оливье Декотинньи, сообщил почетный консул Армении во Франции Денис Джоркаефф.

«Оливье Декоттиньи, советник по иностранным делам, назначен послом Франции в Армении с 21 июля 2023 года", - написал Джоркаефф в своем Twitter.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал соответствующий указ о назначении Декоттиньи 6 июля.

Декоттиньи, занимавший ранее пост почетного консула Франции в Иракском Курдистане, сменит на должности посла в Армении Анн Луйо, которая возглавляла французскую дипмиссию в Ереване с августа 2021 года.

Декоттиньи с 2012 по 2015гг являлся советником посольства Франции в Иране. До этого в МИД Франции занимался вопросами, связанными с политикой НАТО и ЕС в Ливии, на Балканах и Кавказе.

Отдел новостей