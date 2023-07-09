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Регион 09.07.2023 21:06

Макрон сменил посла Франции в Армении

Новым послом Франции в Армении назначен Оливье Декотинньи, сообщил почетный консул Армении во Франции Денис Джоркаефф.

«Оливье Декоттиньи, советник по иностранным делам, назначен послом Франции в Армении с 21 июля 2023 года", - написал Джоркаефф в своем Twitter.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал соответствующий указ о назначении Декоттиньи 6 июля.

Декоттиньи, занимавший ранее пост почетного консула Франции в Иракском Курдистане, сменит на должности посла в Армении Анн Луйо, которая возглавляла французскую дипмиссию в Ереване с августа 2021 года.

Декоттиньи с 2012 по 2015гг являлся советником посольства Франции в Иране. До этого в МИД Франции занимался вопросами, связанными с политикой НАТО и ЕС в Ливии, на Балканах и Кавказе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ, ПОСОЛ


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