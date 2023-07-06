Племянник президента Кыргызстана задержан по обвинению в коррупции

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова задержан по обвинению в коррупции, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь кыргызского лидера Эрбол Султанбаев.
"Относительно задержанного Улана Жапарова сообщаем, что он действительно является родственником главы государства. Он подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне", - сказал Султанбаев.
По его словам, узнав о коррупционных схемах, президент лично потребовал принять все законные меры в отношении подозреваемых.
"Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения, будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона, если дело связано с коррупцией, то и в обязательном порядке возмещать ущерб. Это требование президента", - отметил Султанбаев.
По информации Первомайского районного суда Бишкека, Улан Жапаров водворен в СИЗО-1 Бишкека.
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