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СНГ 06.07.2023 15:05

Племянник президента Кыргызстана задержан по обвинению в коррупции

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова задержан по обвинению в коррупции, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь кыргызского лидера Эрбол Султанбаев.

"Относительно задержанного Улана Жапарова сообщаем, что он действительно является родственником главы государства. Он подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне", - сказал Султанбаев.

По его словам, узнав о коррупционных схемах, президент лично потребовал принять все законные меры в отношении подозреваемых.

"Данный случай еще раз свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией нет избирательности. Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения, будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона, если дело связано с коррупцией, то и в обязательном порядке возмещать ущерб. Это требование президента", - отметил Султанбаев.

По информации Первомайского районного суда Бишкека, Улан Жапаров водворен в СИЗО-1 Бишкека.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОДСТВЕННИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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