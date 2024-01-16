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СНГ 16.01.2024 13:12

Жапаров пообещал не допустить четвертую революцию в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что нет никаких оснований для новой внеочередной смены власти в стране.

"У нас было три революции. Первые две финансировались внешними силами, все знают, какими. Третья революция произошла тогда, когда никто не ожидал. (...) На сегодня никакого основания для смены власти нет. Мы не допустим появления поводов для этого", - сказал Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар".

По его словам, поводами для революций в республике раньше были коррупция, землячество, воровство чиновников и нечестные выборы. "Мы не дадим этому случиться. У нас хватит воли проводить честные и прозрачные выборы. Мы не вовлекали близких в систему госуправления", - отметил Жапаров.

Глава Кыргызстана добавил, что тем, кто нацелен организовать массовые беспорядки будет дан "жесткий ответ".

"Мы будем работать на опережение и выявлять лидеров-злоумышленников, которые готовы собрать народ и стрелять в него исподтишка или устроить взрыв. Наказание для них будет по высшей мере строгости. Мы не будем с ними сюсюкаться, как это делали до нас. Для нас безопасность государства и простого народа стоит на первом месте", - подчеркнул он.

Кроме того, Жапаров обвинил подозреваемых в подготовке госпереворота в Кыргызстане бизнесмена Имамидина Ташова, активиста Тилекмата Куренова и их соратников в планировании вооруженной провокации с использованием митингов торговцев рынков, недовольных введением кассовых аппаратов.

В Кыргызстан за последние десятилетия произошло уже три революции (в 2005 году, в 2010 году и в 2020 году). Последняя смена власти в Кыргызстана случилась в октябре 2020 года, когда после оглашения итогов парламентских выборов оппозиционные партии вышли на многочисленные митинги. Позже начались беспорядки, в результате чего итоги голосования отменили, а Сооронбай Жээнбеков отказался от поста президента, правительство ушло в отставку.

Садыр Жапаров на момент беспорядков отбывал десятилетний срок по обвинениям в организации беспорядков и захвате заложника. На следующий день после его освобождения парламент Кыргызстана утвердил его кандидатуру на должность премьер-министра. В январе 2021 года Жапаров принял участие в выборах президента, на которых одержал победу, получив 79,2 % голосов избирателей.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕВОЛЮЦИИ


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