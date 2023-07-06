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Внешняя политика 06.07.2023 21:21

Баку и Каракас обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов “на полях” министерского заседания Координационного бюро МИД Движение неприсоединения в Баку в четверг провел встречу с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи министры обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере, туризме, авиатранспорте.


“Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Венесуэлой, несмотря на ее географическую удаленность, и высоко оценивает потенциал сотрудничества между странами в нефтегазовой сфере”, - подчеркнул Байрамов.


По завершению встречи министры подписали «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между дипломатическими институтами и университетами Министерства иностранных дел Азербайджана и Министерства народной власти по внешним связям Венесуэлы».


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ВЕНЕСУЭЛА, ТЭК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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