Манат подешевел к евро, подорожал к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 июля ЦБА установил на уровне 1.8516 маната/1EUR (6 июля - 1.8433 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 июля сохранил на уровне 0.0185 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 июля ЦБА установил на уровне 0.0651 манат/1TRY (6 июля - 0.0652 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков