Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось

Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).
Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.
В апреле промпроизводство в Германии увеличилось на 0,3%.
Производство капитальных товаров в мае выросло на 1,3%, потребительских товаров - упало на 1,2%, промежуточных товаров - снизилось на 0,5%.
Объемы строительства уменьшились на 0,4%, выработка электроэнергии упала на 7%.
Объем промпроизводства в Германии в мае был на 0,7% выше показателя того же месяца 2022 года.
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