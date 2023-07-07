Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось

Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.

В апреле промпроизводство в Германии увеличилось на 0,3%.

Производство капитальных товаров в мае выросло на 1,3%, потребительских товаров - упало на 1,2%, промежуточных товаров - снизилось на 0,5%.

Объемы строительства уменьшились на 0,4%, выработка электроэнергии упала на 7%.

Объем промпроизводства в Германии в мае был на 0,7% выше показателя того же месяца 2022 года.