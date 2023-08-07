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Макроэкономика 07.08.2023 23:06

Промпроизводство в Германии в июне упало на 1,5%, хуже прогнозов

Объем промышленного производства в ФРГ в июне сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

В мае промпроизводство в Германии сократилось на 0,1%.

Производство капитальных товаров в июне упало на 3,9%, потребительских товаров - выросло на 1,8%, промежуточных товаров - увеличилось на 0,4%.

Объемы строительства уменьшились на 2,8%, а выработка электроэнергии повысилась на 0,6%.

Объем промпроизводства в Германии в июне был на 1,7% ниже показателя того же месяца 2022 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРОМПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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