Промпроизводство в Германии в июне упало на 1,5%, хуже прогнозов

Объем промышленного производства в ФРГ в июне сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).
Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.
В мае промпроизводство в Германии сократилось на 0,1%.
Производство капитальных товаров в июне упало на 3,9%, потребительских товаров - выросло на 1,8%, промежуточных товаров - увеличилось на 0,4%.
Объемы строительства уменьшились на 2,8%, а выработка электроэнергии повысилась на 0,6%.
Объем промпроизводства в Германии в июне был на 1,7% ниже показателя того же месяца 2022 года.
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