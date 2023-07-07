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Дальнее зарубежье 07.07.2023 12:04

Зеленский обратился к Болгарии за помощью в поставке вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося накануне визита в Софию передал болгарским властям список вооружений, необходимых Киеву, сообщил в пятницу министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"На вопрос, просил ли Зеленский системы ПВО, тяжелую бронетехнику, береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил: "Всё, но не самолеты", - сообщает Болгарское национальное телевидение.

По словам министра, сейчас проводятся расчеты, каким образом можно выполнить просьбу Киева.

Телевидение напоминает, что Болгария ранее передала Украине один груз гуманитарной помощи и один груз военно-технической помощи. Кроме того, София объявила о готовности участвовать в европейской инициативе по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.

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Тэги: УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, ПОМОЩЬ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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