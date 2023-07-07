Зеленский обратился к Болгарии за помощью в поставке вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося накануне визита в Софию передал болгарским властям список вооружений, необходимых Киеву, сообщил в пятницу министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.
"На вопрос, просил ли Зеленский системы ПВО, тяжелую бронетехнику, береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил: "Всё, но не самолеты", - сообщает Болгарское национальное телевидение.
По словам министра, сейчас проводятся расчеты, каким образом можно выполнить просьбу Киева.
Телевидение напоминает, что Болгария ранее передала Украине один груз гуманитарной помощи и один груз военно-технической помощи. Кроме того, София объявила о готовности участвовать в европейской инициативе по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.
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