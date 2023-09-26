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Дальнее зарубежье 26.09.2023 22:41

Болгария планирует передать Украине неисправные ракеты С-300 советского производства

Комитет по вопросам обороны парламента Болгарии одобрил план, предусматривающий передачу Украине нуждающихся в ремонте ракет С-300 советского производства, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Теперь этот план должен одобрить парламент в полном составе. Предполагается, что неисправные ракеты передадут Украине, а уже там их будут ремонтировать.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев пояснил, что София намерена отправить Киеву только ракеты, а не полностью комплексы С-300. Он добавил, что ракеты, которые планируется отдать, технически невозможно отремонтировать в Болгарии. При этом в болгарском парламенте полагают, что у украинских специалистов, в отличие от болгарских, как раз есть необходимое для ремонта.

Точное количество ракет, которые Болгария намерена отправить на Украину, не указывается.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, РАКЕТЫ


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