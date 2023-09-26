Болгария планирует передать Украине неисправные ракеты С-300 советского производства

Комитет по вопросам обороны парламента Болгарии одобрил план, предусматривающий передачу Украине нуждающихся в ремонте ракет С-300 советского производства, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.
Теперь этот план должен одобрить парламент в полном составе. Предполагается, что неисправные ракеты передадут Украине, а уже там их будут ремонтировать.
Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев пояснил, что София намерена отправить Киеву только ракеты, а не полностью комплексы С-300. Он добавил, что ракеты, которые планируется отдать, технически невозможно отремонтировать в Болгарии. При этом в болгарском парламенте полагают, что у украинских специалистов, в отличие от болгарских, как раз есть необходимое для ремонта.
Точное количество ракет, которые Болгария намерена отправить на Украину, не указывается.
Алиев и Блинкен обменялись мнениями по текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана
Азербайджан и США обсудили перспективы развития военного сотрудничества и ситуацию в регионе
Гаджиев рассказал Мишелю о планах Баку по оказанию помощи армянам в Карабахе
Индонезия запустила биржу для торговли квотами на выбросы CO2
Зарубежнефть получила лицензию на разведку нефти и газа в дельте Нила в Египте
Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей
ГАТ направит около 195 тыс. манатов на подготовку ПСД в рамках концепции «Туристическое село»
Свыше 90% населения Азербайджана верит в запуск Зангезурского коридора
Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 человек в школе в Сабирабадском районе
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС