Валютные резервы Китая в июне выросли больше, чем ожидалось

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне выросли до $3,193 трлн по сравнению с $3,177 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение резервов до $3,178 трлн. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали этот показатель на уровне $3,18 трлн.
Курс юаня в прошлом месяце опустился на 2% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 1,2% относительно корзины основных мировых валют.
Запасы золота в КНР на конец июня увеличились до 67,95 млн унций по сравнению с 67,27 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам восьмого месяца подряд.
В стоимостном выражении резервы золота снизились на конец июня до $129,93 млрд по сравнению со $132,15 млрд месяцем ранее.
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