Валютные резервы Китая в октябре сократились до минимума за год

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в октябре уменьшились до $3,101 трлн по сравнению с $3,115 трлн в предыдущий месяц, говорится в отчете Народного банка Китая.
Это минимальный объем с октября 2022 года.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,1 трлн, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $3,098 трлн.
Запасы золота в КНР на конец октября увеличились до 71,2 млн унций по сравнению с 70,46 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам двенадцатого месяца подряд.
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