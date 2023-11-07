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Макроэкономика 07.11.2023 23:44

Валютные резервы Китая в октябре сократились до минимума за год

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в октябре уменьшились до $3,101 трлн по сравнению с $3,115 трлн в предыдущий месяц, говорится в отчете Народного банка Китая.

Это минимальный объем с октября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,1 трлн, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали $3,098 трлн.

Запасы золота в КНР на конец октября увеличились до 71,2 млн унций по сравнению с 70,46 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам двенадцатого месяца подряд.

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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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