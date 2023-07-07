Си Цзиньпин призвал китайские компании двигаться к технологической самодостаточности

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайским компаниям необходимо добиться самообеспечения в области технологий и научных исследований.

"Нужно двигаться вперед с практичным и стабильным внедрением инноваций с целью внести веский вклад в достижение высокого уровня самодостаточности в науке и технологиях", - приводит South China Morning Post (SCMP) слова председателя, сказанные в ходе поездки в провинцию Цзянсу, где он посетил высокотехнологичные компании.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что производители, работающие в этой провинции, продемонстрируют достижения в укреплении цепочек поставок продукции и в устранении из них слабых звеньев. Также он предупредил, что при нынешнем быстром развитии информационной сферы в любой момент могут появиться "революционные технологии".

В ходе поездки со среды на пятницу Си Цзиньпин посетил Сучжоу, где находятся сотни компаний, участвующих в сборке полупроводников, и Нанкин. При этом, напоминает SCMP, турне председателя КНР состоялось в преддверии визита в Китай министра финансов США Джанет Йеллен.