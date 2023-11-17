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Дальнее зарубежье 17.11.2023 17:01

США следует отказаться от политизации торговли и технологий

США следует положить конец практике политизации сфер торговли и технологий, заявили в пятницу в китайском МИД.

"США следует прекратить политизировать технологии и сферу торговли, использовать их в качестве инструментов давления, или нарушать глобальные промышленные и цепочки поставок", - заявил представитель МИД КНР, которого цитирует издание Global Times.

В прошлом году Вашингтон ужесточил контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе этого года президент Байден издал указ, ограничивающих инвестиции США в ряд секторов китайской экономики.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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