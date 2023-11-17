США следует отказаться от политизации торговли и технологий

США следует положить конец практике политизации сфер торговли и технологий, заявили в пятницу в китайском МИД.

"США следует прекратить политизировать технологии и сферу торговли, использовать их в качестве инструментов давления, или нарушать глобальные промышленные и цепочки поставок", - заявил представитель МИД КНР, которого цитирует издание Global Times.

В прошлом году Вашингтон ужесточил контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе этого года президент Байден издал указ, ограничивающих инвестиции США в ряд секторов китайской экономики.