США следует отказаться от политизации торговли и технологий

США следует положить конец практике политизации сфер торговли и технологий, заявили в пятницу в китайском МИД.
"США следует прекратить политизировать технологии и сферу торговли, использовать их в качестве инструментов давления, или нарушать глобальные промышленные и цепочки поставок", - заявил представитель МИД КНР, которого цитирует издание Global Times.
В прошлом году Вашингтон ужесточил контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе этого года президент Байден издал указ, ограничивающих инвестиции США в ряд секторов китайской экономики.
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