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Дальнее зарубежье 07.07.2023 16:14

Сербия и Венгрия избавили страны ЕС от проникновения в них сотен тысяч нелегалов

Действия, предпринятые вовремя Сербией и Венгрией, помогли не допустить в Европу значительно большее число нелегалов, чем в итоге пришлось принять европейским странам, полагает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Эти две страны защищают внешние границы ЕС. Из 330 тыс. нелегалов, которые не смогли попасть в Венгрию, 270 тыс. были остановлены на венгерской границе с Сербией", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

"Спасибо президенту Сербии Александру Вучичу за сотрудничество, и за то, что он делает для Европы. Без Сербии и Венгрии в Австрии, Германии, Нидерландах было бы на сотни тысяч иммигрантов больше, чем сейчас", - отметил Орбан.

Он отметил, что никто не может ступить на территорию Венгрии без запроса о предоставлении убежища. По его словам, в этой сфере Венгрия создала эффективную систему, которая заменила неэффективную систему Брюсселя.

В пятницу в Вене состоялась встреча лидеров Австрии, Венгрии и Сербии.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, МНЕНИЕ


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