Власти Венгрии заявили, что Сербия готова увеличить транзит российского газа

Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
По словам Сийярто, Сербия готова увеличить объемы транзита российского газа в Венгрию в случае, если Украина прекратит транзит.
"Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", - поделился Сийярто.
До этого он предлагал поставлять газ из РФ по "Турецкому потоку". Министр отметил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.
В.Алиев
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