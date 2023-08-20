Власти Венгрии заявили, что Сербия готова увеличить транзит российского газа

Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Сербия готова увеличить объемы транзита российского газа в Венгрию в случае, если Украина прекратит транзит.

"Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", - поделился Сийярто.

До этого он предлагал поставлять газ из РФ по "Турецкому потоку". Министр отметил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.

В.Алиев