Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

ТЭК 20.08.2023 15:55

Власти Венгрии заявили, что Сербия готова увеличить транзит российского газа

Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Сербия готова увеличить объемы транзита российского газа в Венгрию в случае, если Украина прекратит транзит.

"Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", - поделился Сийярто.

До этого он предлагал поставлять газ из РФ по "Турецкому потоку". Министр отметил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Сербия и Венгрия избавили страны ЕС от проникновения в них сотен тысяч нелегалов Сербия и Венгрия расширяют сотрудничество в сфере энергетики Венгрия, Австрия и Сербия договорились совместно бороться с нелегальной миграцией Алиев поздравил Вучича с победой на выборах президента Сербии, Орбана – с победой правящей коалиции на парламентских выборах в Венгрии Принято инвестрешение о продолжении "Турецкого потока" до Венгрии - готовность к октябрю 2021г Венгрия возвела вторую линию заграждения на границе с Сербией - премьер Венгрия на 30 дней закрыла центральный КПП на границе с Сербией

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az