Азербайджан и Украина согласовали квоты на грузоперевозки на 2024г

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство наземного транспорта Азербайджана согласовали квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год.
Решение было принято во время заседания украино-азербайджанской Смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении, сообщает украинское ведомство.
«Учитывая изменения логистических маршрутов в страны Азии и необходимость проезда через территорию Азербайджана как транзитного коридора, для нас важно обеспечить украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений. Я благодарен азербайджанским коллегам за решение оперативных и долгосрочных задач. Благодаря плодотворному сотрудничеству все потребности наших международных перевозчиков закрыты», - сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Украина и Азербайджан на 2024 год договорились: увеличить универсальные разрешения на 88% для каждой страны; возможность обмена разрешениями отдельно для транзитных перевозок; предоставление разрешений на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
В общей сложности квота для перевозчиков на 2024 год составит 11 550 разрешений для каждой страны: 6000 - универсальных, 5000 – транзитных, 500 – на перевозку в/из третьих стран, 50 – универсальных разрешений для пассажирских перевозок.
Также было принято решение об обмене в этом году универсальной квотой разрешений в количестве 2000 штук.
В.Алиев
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