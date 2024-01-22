Украина хочет ввести санкции против транспортного сектора РФ на 50 лет

Кабинет министров Украины предлагает ввести запрет на осуществление прямого воздушного, наземного, железнодорожного и морского сообщения с РФ.
Такая норма содержится в распоряжении правительства № 39-р от 19 января 2024 года, которым Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрить в течение 10 дней предложения по применению санкций против транспортного сектора Российской Федерации сроком на 50 лет.
Запрет, в частности, касается всех видов прямых и транзитных полетов, а также использования воздушного пространства Украины судами, владельцами которых являются юридические лица-резиденты Российской Федерации.
Относительно наземного транспорта, запрет касается автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Кроме того, согласно распоряжению, судам под флагами РФ запрещается плавание во внутренних водах Украины и заход в морские порты. Запрет также распространяется и на суда, которые осуществляли заход в порты на временно оккупированных территориях Украины.
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