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СНГ 22.01.2024 23:06

Украина хочет ввести санкции против транспортного сектора РФ на 50 лет

Кабинет министров Украины предлагает ввести запрет на осуществление прямого воздушного, наземного, железнодорожного и морского сообщения с РФ.

Такая норма содержится в распоряжении правительства № 39-р от 19 января 2024 года, которым Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрить в течение 10 дней предложения по применению санкций против транспортного сектора Российской Федерации сроком на 50 лет.

Запрет, в частности, касается всех видов прямых и транзитных полетов, а также использования воздушного пространства Украины судами, владельцами которых являются юридические лица-резиденты Российской Федерации.

Относительно наземного транспорта, запрет касается автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Кроме того, согласно распоряжению, судам под флагами РФ запрещается плавание во внутренних водах Украины и заход в морские порты. Запрет также распространяется и на суда, которые осуществляли заход в порты на временно оккупированных территориях Украины.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, САНКЦИИ


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