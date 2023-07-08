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Внешняя политика 08.07.2023 21:03

Посол Таджикистана завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял в субботу посла Таджикистана Рустама Соли, завершающего дипломатическую деятельность в стране.

Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов и Соли в ходе встречи выразили уверенность в укреплении отношений между двумя странами во всех сферах.

Байрамов пожелал Соли успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ТАДЖИКИСТАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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