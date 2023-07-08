Посол Таджикистана завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял в субботу посла Таджикистана Рустама Соли, завершающего дипломатическую деятельность в стране.
Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов и Соли в ходе встречи выразили уверенность в укреплении отношений между двумя странами во всех сферах.
Байрамов пожелал Соли успехов в дальнейшей деятельности.
Р.Ахмедов
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