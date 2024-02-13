Баку и Душанбе обсудили актуальные вопросы развития отношений

Посол Азербайджана в Душанбе Алимирзамин Аскеров провел во вторник встречу с первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредином. «Собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-азербайджанских отношений», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Таджикистана. Р.Ахмедов

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