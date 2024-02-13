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Внешняя политика 13.02.2024 16:33

Баку и Душанбе обсудили актуальные вопросы развития отношений

Посол Азербайджана в Душанбе Алимирзамин Аскеров провел во вторник встречу с первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредином.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы таджикско-азербайджанских отношений», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Таджикистана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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