Министр окружающей среды Украины оценил ущерб экологии от войны с РФ в 102 млн евро в день

Из-за нанесенного в результате войны с Россией ущерба окружающей среде Украина теряет около 102 млн евро в день, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

«Сегодня имеем уже около 51 млрд евро, или 2 трлн грн, экологических убытков», - сказал Стрелец.

По его словам, это значит, что каждый день конфликта приносит минимум 102 млн евро, или 4 млрд грн, экологических убытков.

При этом он подчеркнул, что в эти цифры не входят последствия от подрыва Каховской ГЭС.