Министр окружающей среды Украины оценил ущерб экологии от войны с РФ в 102 млн евро в день

Из-за нанесенного в результате войны с Россией ущерба окружающей среде Украина теряет около 102 млн евро в день, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
«Сегодня имеем уже около 51 млрд евро, или 2 трлн грн, экологических убытков», - сказал Стрелец.
По его словам, это значит, что каждый день конфликта приносит минимум 102 млн евро, или 4 млрд грн, экологических убытков.
При этом он подчеркнул, что в эти цифры не входят последствия от подрыва Каховской ГЭС.
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