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Экология 08.07.2023 23:23

Министр окружающей среды Украины оценил ущерб экологии от войны с РФ в 102 млн евро в день

Из-за нанесенного в результате войны с Россией ущерба окружающей среде Украина теряет около 102 млн евро в день, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

«Сегодня имеем уже около 51 млрд евро, или 2 трлн грн, экологических убытков», - сказал Стрелец.

По его словам, это значит, что каждый день конфликта приносит минимум 102 млн евро, или 4 млрд грн, экологических убытков.

При этом он подчеркнул, что в эти цифры не входят последствия от подрыва Каховской ГЭС.

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Тэги: УКРАИНА, ВОЙНА, ЭКОЛОГИЯ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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