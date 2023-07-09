В Узбекистане проходят досрочные выборы президента республики

В Узбекистане в 8:00 по местному времени (7:00 по Баку) в 14 округах открылись почти 11 тысяч избирательных участков на выборах президента республики.

"Все готово, чтобы до 20:00 (19:00 по Баку) принять избирателей, число которых составляет около 20 миллионов человек", - сообщили в пресс-центре по президентским выборам.

Там напомнили, что для проведения выборов образовано 10 784 избирательных участка, 56 из них - за пределами страны, в том числе семь стационарных на территории РФ.

По данным ЦИК, за выборами президента Узбекистана будут наблюдать около 800 международных наблюдателей, в числе которых представители 47 стран и 15 международных организаций.

Старт избирательной кампании был дан 10 мая. Все пять действующих в стране партий выдвинули своих кандидатов. Либерально-демократическая партия Узбекистана и Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") выдвигают кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия предложила на этот пост своего лидера Улугбека Иноятова, Экологическая партия - председателя Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудову.

Предстоящие президентские выборы станут первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.