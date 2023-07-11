Мирзиеев набрал 87,05% голосов на выборах президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал убедительную победу на досрочных выборах главы государства 9 июля, набрав 87,05% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.
"Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента Республики Узбекистан 87,05 процентами голосов избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении ЦИК.
Ранее ЦИК сообщал, что итоговая явка на выборах составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На выборах в 2021 году Мирзиеев получил 80,31% голосов при явке 80,04%.
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