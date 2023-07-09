Во Франции заявили о подготовке новой военной помощи Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RFI заявила, что страна усилит военную поддержку Киева, готовятся новые поставки.
Она пояснила, что поддержка Франции направлена на обеспечение потребностей, которые высказали украинские власти.
"Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной", - сказала Колонна.
Также она добавила, что Франция совместно с партерами работает над определением гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.
Говоря о саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, Колонна заявила, что надеется на закрепление поддержки Украины со стороны НАТО на долгосрочной основе, а также на конкретные заявления по ее перспективам вступления в альянс.
В.Алиев
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