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Дальнее зарубежье 09.07.2023 20:21

Во Франции заявили о подготовке новой военной помощи Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RFI заявила, что страна усилит военную поддержку Киева, готовятся новые поставки.

Она пояснила, что поддержка Франции направлена на обеспечение потребностей, которые высказали украинские власти.

"Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной", - сказала Колонна.

Также она добавила, что Франция совместно с партерами работает над определением гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.

Говоря о саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, Колонна заявила, что надеется на закрепление поддержки Украины со стороны НАТО на долгосрочной основе, а также на конкретные заявления по ее перспективам вступления в альянс.

В.Алиев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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